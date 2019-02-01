Иностранцы скупают акции южнокорейских компаний

Начало года на бирже ознаменовалось притоком иностранных инвесторов.

В прошлом году иностранцы продали на рынке ценных бумаг акции на 5,7 трлн вон или 5 млрд 93 млн долларов. Чистые продажи за октябрь составили 4,06 млрд долларов. В результате индекс KOSPI упал более чем на 17%. Однако с наступлением нового года чистая покупка акций иностранцами составила около 2,5 млрд долларов. Отметка выросла на 7% в годовом исчислении. Причиной такого поворота послужили три фактора. Во-первых, это глобальные тенденции движения денег, к которым относятся ожидания смягчения торгового конфликта между США и КНР, а также замораживание процентных ставок ФРС. Ожидается так же, что в КНР будут приниматься меры по стимулированию экономики. В результате повышается склонность к рискованным активам, и фонды глобального рынка ценных бумаг перемещаются в страны с развивающейся экономикой.





Во-вторых, предполагается возможность восстановления рынка полупроводников. Во второй половине прошлого года ситуация в полупроводниковой промышленности была тревожной в связи с переизбытком производства и снижением цен, а с конца прошлого года экспорт полупроводников пошёл на спад. Однако ожидается, что во второй половине нового года рынок полупроводников восстановится благодаря восстановлению спроса на фоне падения цен. В связи с этим иностранцы купили акции Samsung Electronics и SK Hynix более чем на 2 трлн вон. Акции этих компаний выросли на 17% и 21% соответственно. В-третьих, сказался фактор привлекательности низкой оценки. С начала нового года иностранные инвесторы целенаправленно скупают акции в таких странах, как Корея и Тайвань, которые значительно пострадали в результате торгового конфликта между США и Китаем. Биржевые индексы там значительно упали, что привело к повышению их привлекательности. Samsung Electronics и SK Hynix являются ярким тому примером.



