РК и США заключат соглашение о распределении расходов на содержание американских войск

В зашедших в тупик переговорах по поводу распределения расходов на содержание американского военного контингента в Корее наметился компромисс. На протяжении длительного времени стороны не могли договориться о сумме и сроках очередного соглашения, однако в связи с предстоящим вторым американо-северокорейским саммитом крайне важно решить данный вопрос. По итогам нескольких раундов переговоров Вашингтон настаивал на сумме корейской доли расходов в 1 млрд долларов и сроке действия соглашения в один год, а Сеул предлагал 1 трлн вон и срок действия на несколько лет. В этой связи высказывались сомнения в возможности найти какие-либо точки соприкосновения. Но на этот раз стороны, вероятно, решили пойти на встречу друг другу по спорным моментам. Что касается суммы соглашения, важным фактором являлось символическое значение цифр: для РК «1 триллион вон» – своего рода психологический потолок, в связи с чем Сеул пытался сохранить рамки в 999,9 млрд вон. Но и для США «1 млрд долларов» больше, чем просто сумма.





По прошлому соглашению, срок которого истёк 31 декабря, Корея платила 960 млрд вон. Изначально США потребовали увеличить расходы РК практически в два раза до 1,6 млрд долларов. Впоследствии планка была снижена сначала до 1,4 млрд, затем до 1,2 млрд. Если сумму удастся утвердить на уровне не выше 1 млрд долларов, то её увеличение по сравнению с предыдущим сроком будет более или менее приемлемым для южнокорейской стороны. Вопрос усложнялся требованием Вашингтона сократить срок действия соглашения до 1 года. До этих пор сумма соглашения пересматривалась каждые пять лет с учётом инфляции потребительских цен. Если же срок сократится до 1 года, то уже на следующий год вновь придётся приступить к переговорам о распределении расходов. Таким образом, нынешний возможный компромисс можно считать лишь половиной успеха. С одной стороны, удалось снять беспокойство по поводу того, что трения в отношениях между РК и США из-за денежного вопроса могут оказать негативное влияние на переговоры по северокорейскому ядерному вопросу. С другой стороны, остаётся необходимость скоро вернуться к переговорам.