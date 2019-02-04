Ю Гван Сун – символ Первомартовского движения

Ю Гван Сун является символом Первомартовского движения за независимость от японского колониализма, которому в этом году исполнится 100 лет. Данное движение являлось выражением протеста корейского народа против протектората Японии, а также первым масштабным движением за независимость, произошедшим в колониальной стране после окончания Первой мировой войны. Оно произошло 1 марта 1919 года одновременно в Сеуле, Пхеньяне и других, всего в шести городах Кореи. Затем движение распространилось по всей стране, продолжаясь несколько месяцев. Оно проходило в рамках мирных выступлений с провозглашением независимости и размахиванием корейского национального флага Тхэгыкки. 33 народных представителя составили Декларацию независимости. Японские колониальные власти пытались подавить движение силой, применяя оружие. По данным японцев, в течение трёх месяцев после начала Первомартовского движения погибло более 7 тыс. человек. Многие борцы за независимость и участники выступлений были заключены под стражу, подвергаясь жестоким пыткам и казням. Были сожжены школы и церкви, которые становились центрами демонстраций, а также дома мирных жителей.





Ю Гван Сун родилась в 1902 году в Мокчхоне провинции Чхунчхон-Намдо. Она училась в школе Ихва, которая являлась первым в Корее частным образовательным учреждением для женщин. Вместе с одноклассницами Ю Гван Сун активно участвовала в Первомартовском движении, а вернувшись на родину возглавила антияпонское сопротивление. 1 апреля на рынке Аунэ в уезде Чхонан-гун провинции Чхунчхон-Намдо состоялась массовая демонстрация, на которой Ю Гван Сун выступила с призывом подняться на борьбу за независимость страны. В процессе подавления демонстрации японская полиция применила огнестрельное оружие. Тогда погибли 19 человек, включая родителей Ю Гван Сун. Сама героиня была арестована и осуждена на три года, а затем на пять лет заключения, отбывать которое её отправили в сеульскую тюрьму Содэмун. Но и там она призывала заключённых к борьбе. В результате жестоких пыток Ю Гван Сун скончалась 28 сентября 1920 года в возрасте 18 лет.



