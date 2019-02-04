Визит Стивена Бигэна в Пхеньян

6 февраля спецпредставитель госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн прибыл в Пхеньян для проведения рабочих переговоров с бывшим послом КНДР в Испании Ким Хёк Чхолем. Стороны, как предполагается, обсудят меры по денуклеаризации КНДР и ответные поощрительные меры со стороны США, которые войдут в повестку второго саммита двух стран. Ещё 31 января Стивен Бигэн выразил надежду на проведение рабочих переговоров с КНДР, затронув их повестку. Он также выразил намерение обсудить в ходе переговоров конкретные шаги в виде дорожной карты по денуклеаризации. Стивен Бигэн затронул возможные меры Севера по ликвидации ядерных объектов. О готовности Пхеньяна к их реализации, по его словам, председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын заявил госсекретарю США Майклу Помпео во время визита последнего в СК в октябре прошлого года.





В рамках дорожной карты по денуклеаризации на Корейском полуострове Стивен Бигэн предложил три этапа: полный демонтаж ядерного комплекса в Ёнбёне, в том числе объекта по обогащению урана, составление перечня ядерных объектов и программ, и предоставление международным инспекторам допуска к ним. Далее следует ликвидация расщепляющихся материалов, оружия, ракет, пусковых установок и других видов оружия массового уничтожения. Наряду с этим спецпредставитель госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн упомянул о возможности Вашингтона принять ответные шаги параллельно процессу денуклеаризации. В их число входят установление доверия между Вашингтоном и Пхеньяном, улучшение северокорейско-американских отношений, создание режима прочного мира на Корейском полуострове и содействие привлечению в КНДР международных инвесторов.