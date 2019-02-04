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Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы познакомимся с деятельностью Корейского агентства сертификации продукции и услуг для веганов ( Korea Agency of Vegan Certification and services / 한국비건인증원). Это первое в стране учреждение, получившее признание в качестве органа сертифицирующего продукцию и услуги, в соответствии с требованиями международного веганского сообщества. У микрофона - президент агентства г-жа Хван Ён Хи.





Корейское агентство сертификации продукции и услуг для веганов основано в марте 2018 года. Оно располагается в университете Ханян. Многие, вероятно, не знают о том, что такое веганство. Это строгое вегетарианство, или отказ от продукции, которая была создана с применением продуктов животного происхождения, в том числе продукты питания, одежда, косметика и другие. В июне мы подали заявку в Корейскую администрацию по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами на признание в качестве органа сертификации. В июле мы посетили штаб-квартиры крупнейших в мире сертификационных учреждений продукции для веганов и обсудили рабочие моменты. Мы исследовали веганский рынок Великобритании. В августе мы ужесточили критерии сертификации, введя проверку наличия ДНК животных, которую не проводит большая часть профильных агентств.





Веганство полностью отвергает все виды продуктов питания животного происхождения, являясь самым жёсткой формой вегетарианства. У агентства есть конкретные причины ориентирования именно на этот довольно узкий сектор.





© VEGAN

Во всём мире важное значение приобретают вопросы экологии, социального обеспечения и этики. Тут нет одного ответа. Но веганство может стать одной из тенденций, предлагающих выход. По данным британского журнала The Economist, 2019 год станет годом веганства. Инвесторы уже давно вкладывают средства в продукцию, которая нацелена на замену мясных продуктов. За рубежом пищевая отрасль постепенно перестраивается. Наша страна имеет богатую кухню, в основе которой растительная пища. Поэтому у нас достаточная база для роста культуры веганства. Началась она в Европе. Но в нашей стране это движение может развиваться более разнообразно.





В 2015 году 3,4% потребителей в США приходились на вегетарианцев. Из них веганов было лишь 0,4%. Но уже через три года опрос среди людей в возрасте до 40 лет показал, что около 25% молодёжи придерживаются вегетарианства. В этой связи компании пищевой отрасли создают продукцию, связанную с этой сферой. Компания McDonald’s с 2017 года начала продажу в Европе гамбургеров McVegan, в которых нет мяса и сыра. Видя эту тенденцию и потенциал страны в данном секторе, г-жа Хван Ён Хи ушла из Корейской администрации по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами, создав своё агентство сертификации веганской продукции.





При изготовлении определённых веществ можно применять как сырьё животного, так и растительного происхождения. К примеру, глицерин или лецитин. Покупатель полагается на этикетку, которая не даёт уверенности в том, веганский это продукт или нет. Узнать это бывает сложно, даже если обратиться с запросом к производителю. Но если обратиться к профильной компании, которая проведёт анализ, то это устроит и производителя, который сохранит коммерческую тайну, и потребителя, который будет точно знать, что за продукт у него в руках.





Главной задачей агентства является сертификация продукции по веганским стандартам. Это даёт признание и маркетинговые преимущества производителю и чёткую информацию покупателю. Между тем, агентство постоянно повышает уровень своей работы, в прошлом году получив аттестацию со стороны Корейской администрации по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами. К этому моменту такое признание получили четыре иностранных компании. Но агентство стало первым в этом списке среди отечественных компаний. Теперь агентство может сотрудничать с импортёрами иностранной продукции и отечественными экспортёрами, выдавая свою марку для проверенных продуктов.





Когда принимается решение о выдаче сертификата, мы сообщаем об этом на своём сайте и через социальные сети. Через нас прошло уже большое количество различной продукции. Это соевое молоко, шоколад, кимчхи и другие. Кроме того, на рассмотрении находятся импортные продукты питания, косметика и другие бытовые товары. Поступает множество запросов по поводу медикаментов, гигиенических предметов, продукции из заменителя кожи. Поэтому мы намерены прежде всего расширить рамки сертификационной деятельности. Далее агентство, помимо образования и консультаций, планирует развивать культуру веганства, начав работу в сфере распространения товаров и туризма.