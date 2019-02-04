Экономический эффект К-РОР на примере группы BTS

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В Корее отмечается один из крупнейших праздников – Новый год по лунному календарю. В этой связи корейцы отправляются на малую родину, чтобы повидаться с родными и близкими. Путь затягивается на многие часы из-за огромных пробок. Поэтому люди пытаются отвлечься от тягот долгой поездки, слушая музыку. Если речь идёт о молодых корейцах, то многие из них слушают песни «Бантхан сонёндан» (BTS). В последнее время эта группа становится всё более популярной, не только у себя на родине, но и за рубежом. Она является самой представительной группой современной поп-эстрады. Подробней о феномене этой группы мы поговорим с ведущим специалистом института экономических исследований группы «Хёндэ» г-ном О Чжун Бомом, который представил доклад об экономическом эффекте деятельности BTS.





Группа ВTS дебютировала в 2013 году. Сегодня она является очень популярной среди молодёжи по всему миру. Группа вошла в десятку главного чарта Billboard HOT 100, а также впервые заняла первую строчку в чарте Billboard HOT 200. Узнаваемость и популярность BTS растёт огромными темпами с 2017 года. На сайте YouTube к декабрю 2018 года 14 видеоклипов этой группы набрали более ста миллионов просмотров. Популярность BTS выше, чем у любых других исполнителей корейской волны Халлю.





В октябре прошлого года группа «Бантхан сонёндан» первой среди южнокорейских исполнителей выступила на стадионе Citi Field в Нью-Йорке. Это по-настоящему важное событие. На этой сцене выступают звёзды первой величины, среди которых Пол Маккартни, Билли Джоэл и другие. За четыре-пять дней до выступления перед стадионом вырос настоящий палаточный городок, который установили фанаты группы. В день выступления были заполнены все 40 тысяч мест. В чём же причина такой популярности BTS?





Главными факторами успеха «Бантхан сонёндан» являются истории участников группы, песни о горячих социальных темах и переживаниях молодёжи, которые совпали с умонастроениями молодых людей. Исполнители непосредственно участвуют в написании текстов песен с позиции представителей современной молодёжи. В итоге песни находят отклик среди их сверстников по всему миру. В подготовке альбомов и концертов создаётся «история», которая подогревает интерес к ним и к последующим шагам группы. Во-вторых, участники BTS поддерживают активный диалог с аудиторией через видео-контенты и социальные сети. Ещё до появления на сцене они активно делились событиями своей жизни и репетиций в социальных сетях, продолжая делать это и после выхода на большую сцену.





BTS является не просто популярной мировой айдол-группой, а иконой эпохи эмоций в глобальном масштабе. Ребята поют о переживаниях в процессе взросления молодёжи, которые присущи абсолютно всем, независимо от национальности и расы. Их песни являются утешением для многих. В сентябре прошлого года участники BTS в своём выступлении в Генеральной Ассамблее ООН озвучили послание с содержанием «любите себя». Группу называют «Beatles 21 века». Между тем, она оказала огромное влияние на южнокорейскую экономику.





Повышение уровня узнаваемости BTS на одну ступень приводит к повышению количества иностранных туристов в Корее примерно на 0,45%. Если просчитать эту тенденцию с 2013 года, когда они дебютировали, то ежегодный прирост туристов, связанный с ростом популярности BTS, составил примерно 796 тысяч человек. Если таким же образом рассчитать годовой эффект от экспорта потребительских товаров, то только по текстильной продукции он составляет почти 234 млн долларов, по косметике – 426 млн долларов, продуктам питания – 456 млн долларов. Общий экспортный эффект оценивается в 1 млрд 117 млн долларов. То есть, по состоянию на 2017 год на эффект от BTS пришлось 7,6% общего количества иностранных туристов, 1,7% экспорта потребительских товаров.





По расчётам Института экономических исследований группы «Хёнэ», эффект от прироста производства, вызванный популярностью BTS в мире, составляет 3 млрд 700 млн долларов в год, а эффект увеличения добавочной стоимости – 1 млрд 300 млн долларов. Подтверждением является недавний случай. Когда один из участников группы обмолвился о том, какой кондиционер для белья он использует, в магазинах этот кондиционер полностью скупили. Продолжение такой ситуации выгодно для экономики.





На музыкальном и вещательном рынках постоянно появляется множество новых участников. Поэтому сложно говорить, как долго продлится популярность звёзд корейской культурной волны Халлю. BTS - это особый случай. У группы есть фанаты не только в Азии, но и в Северной Америке и Европе. Причём их количество постоянно растёт. Поэтому, если продолжать открытое общение с фанатами и проводить зарубежные выступления, то нынешнюю популярность можно будет сохранить ещё некоторое время. Это положительно скажется на экономике. Было бы хорошо, если бы популяризация Халлю способствовала распространению в мире информации о культуре и искусстве Кореи, что также станет положительным фактором в развитии экономики.





Если популярность BTS сохранится в ближайшие пять лет, то это даст экономический эффект объёмом 40 млрд долларов, а по добавочной стоимости - 13 млрд долларов. Общая сумма превышает экономический эффект от проведения зимней Олимпиады в Пхёнчхане. В последнее время многие контенты корейской волны Халлю приводили к росту интереса к Корее и её культуре. Яркими примерами являются сериал 2003 года «Зимняя соната» и успех песни «Каннамский стиль» Сая. Ясно, что нужно принимать меры, которые обеспечат переход экспорта культурных контентов в экспорт товаров.