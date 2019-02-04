Певец Рё Ук и его второй сольный мини-альбом





В рубрике «Новые альбомы» последнего месяца зимы у нас прозвучали песни из свежего сольного мини-альбома певца Рё Ука.

Певец Рё Ук известен как «мастер исполнения баллад». Дебютировал артист в составе бойз-группы «Супер джуниор», в которой продолжает выступать. Начиная с 2010 года певец записал несколько сольных композиций, которые затем вошли в музыкальные дорожки к южнокорейским телесериалам. Свой первый сольный мини-альбом «Маленький принц» он выпустил лишь в январе 2016 года.

Итак, в январе 2019 года певец Рё Ук наконец вернулся к долго ожидавшим поклонникам с новым сольный мини-альбом 'Drunk On Love'. За прошедшие три года голос певца стал более зрелым и душевным. Открыла нашу рубрику главная песня «Тебе» - трогательная фортепианная баллада, которая хорошо сочетается с чистым вокалом Рё Ука. Далее мы предложили послушать уважаемым радиослушателя очень светлую и ритмичную песню 'Sugar' или «Сахар» из второго сольного мини-альбома певца Рё Ука. Особенную изюминку весёлой песне придаёт радостный смех ребенка. Меломаны, наверно, согласятся, что волшебную атмосферу, которую создает певец Рё Ук, хочется переживать как можно дольше. У него много замечательных сольных хитов. Среди них можно выделить такие песни, как «Маленький принц» (어린왕자), 'Like a Star' и «Человек, которого ты можешь знать» (알 수도 있는 사람).

Долгий перерыв своей сольной деятельности певец потратил непустую. За него говорит его работа. На наших волнах прозвучала самая чувственная баллада из нового альбома – композиция под названием «Опьянение» певца Рё Ука. А в завершение нашей рубрики мы предложили вниманию радиослушателей красивую композицию «Синяя звезда» певца Рё Ука. Текст и музыку песни написал сам певец, когда служил в армии, и вспоминал о своих любимых поклонниках, жил будущим, считая дни до заветной встречи с ними.





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