



Народные песни западного побережья Кореи - это отдельный жанр традиционной музыки, который подарил много известных песен ("Нанбонга", "Сусимга"). В основном этот жанр затрагивает песни северокорейских провинций. С несколькими из них вы сможете познакомиться в нашем выпуске.





Выпуск 400. Северокорейские песни западного побережья

* Песня "Нанбонга" острова Ёнпхёндо - Группа "Арису"

* Песня "Рёнгангинари" - Чхве Ён Док (дудка чансэнап)

* Песня "Нанбонга" - Группа "Актан кванчхиль"