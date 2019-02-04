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2019-02-04
#Мелодии Кореи l 2019-02-06
Народные песни западного побережья Кореи - это отдельный жанр традиционной музыки, который подарил много известных песен ("Нанбонга", "Сусимга"). В основном этот жанр затрагивает песни северокорейских провинций. С несколькими из них вы сможете познакомиться в нашем выпуске.
Выпуск 400. Северокорейские песни западного побережья
* Песня "Нанбонга" острова Ёнпхёндо - Группа "Арису"
* Песня "Рёнгангинари" - Чхве Ён Док (дудка чансэнап)
* Песня "Нанбонга" - Группа "Актан кванчхиль"
2019-02-04
2019-02-04 14:12:09
2019-02-04 14:03:56