Странная семья: зомби на распродаже (기묘한 가족/The Odd Family: Zombie On Sale, 2019)





Жанр: комедия

Режиссер: Ли Мин Чжэ

В ролях: Чон Чжэ Ён, Ким Нам Гиль, Ом Чжи Вон и др.

Премьера: 13 февраля 2019 года

Ограничение: старше 12-ти лет





В тихой и мирной деревне жила одна странная семейка. И вот в их краях появился весьма ценный зомби.





Владелец разорившейся заправки и любитель влипать в неприятности Ман Док нечаянно встречает зомби и приводит его домой.

"Цёнби" совсем не похож на типичного зомби, он симпатичный и понимает человеческую речь. Теперь у семьи появляется скрытый план по оживлению семейного бизнеса.

Лидер и старшая сноха Нам Чжу, самый инициативный старший сын по имени Чун Голь, младший сын и по совместительству главный мозг Мин Голь, младшая дочь и комок энергии Хэ Голь, а также "Цёнби" объединяют усилия.





Теперь их удивительный бизнес превращает тихую округу в горячее место.





"А это случайно не из-за нас?"