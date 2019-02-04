Странная семья: зомби на распродаже (기묘한 가족/The Odd Family: Zombie On Sale, 2019)

Иностранцы скупают акции южнокорейских компаний
2019-02-04
#Новости шоу-бизнеса l 2019-02-07
Жанр: комедия
Режиссер: Ли Мин Чжэ
В ролях: Чон Чжэ Ён, Ким Нам Гиль, Ом Чжи Вон и др.
Премьера: 13 февраля 2019 года
Ограничение: старше 12-ти лет
В тихой и мирной деревне жила одна странная семейка. И вот в их краях появился весьма ценный зомби.
Владелец разорившейся заправки и любитель влипать в неприятности Ман Док нечаянно встречает зомби и приводит его домой.
"Цёнби" совсем не похож на типичного зомби, он симпатичный и понимает человеческую речь. Теперь у семьи появляется скрытый план по оживлению семейного бизнеса.
Лидер и старшая сноха Нам Чжу, самый инициативный старший сын по имени Чун Голь, младший сын и по совместительству главный мозг Мин Голь, младшая дочь и комок энергии Хэ Голь, а также "Цёнби" объединяют усилия.
Теперь их удивительный бизнес превращает тихую округу в горячее место.
"А это случайно не из-за нас?"
2019-02-04
2019-02-04 14:12:09
2019-02-04 14:03:56