Новый сезон телесериала «Местный адвокат Чо Дыль Хо 2»!

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В январе 2019 года началась трансляция нового южнокорейского телесериала «Местный адвокат Чо Дыль Хо 2: Преступление и наказание» телеканала KBS2. Он является продолжением сериала «Местный адвокат Чо Дыль Хо 1», который транслировали по каналу нашей телерадиовещательной компании в 2016 году. Подробнее обо всём этом мы расскажем в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 6 февраля.