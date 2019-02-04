Прибавление в семье Чжи Сона и Ли Бо Ён

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Актер Чжи Сон и его супруга, актриса Ли Бо Ён стали родителями во второй раз. 5 февраля один из приближенных к продюсерскому агенству Чжи Сона рассказал новостному порталу Herald Pop, что в первой половине 5 февраля у актера родился сын, которого назвали Бо А. Счастливая пара не успевает принимать поздравительные сообщения и благодарит всех. Продюсерское агенство актрисы Ли Бо Ён также сообщило Herald Pop, что на данный момент мама и ребенок чувствуют себя хорошо, несмотря на то, что роды начались немного раньше запланированного. Пара официально узаконила отношения в 2013 году, а в июне 2015 года стала родителями очаровательной девочки по имени Чжи Ю. После свадьбы оба актера не забросили свои карьеры, а наоборот сыграли во многих успешных телесериалах и фильмах, что только прибавило популярности звездной паре, считающейся одной из самых крепких в корейском шоу-бизнесе.