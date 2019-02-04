Ли Мин Ён утверждена на роль в самом ожидаемом сериале года

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20 марта на телеканале KBS состоится премьера сериала по средам и четвергам под названием «Доктор заключенный» (닥터 프리즈너), в котором главный герой, гениальный хирург На И Чжэ (роль исполнит актер Нам Гун Мин), становится начальником медицинской части в одной из корейских тюрем. Актриса Ли Мин Ён исполнит роль аптекаря Пок Хе Су, работающей в медицинском крыле исправительной колонии западного Сеула. По сценарию, Пок Хе Су пользуется уважением не только среди работников колонии, но и среди самих женщин-заключенных. Для них Пок Хе Су является и верным другом, и заботливой старшей сестрой, и надежным младшим товарищем. В сериале На И Чжэ схлестнется с другим персонажем Сон Мин Сиком, а Пок Хе Су придется выбирать между ними. Сценарий для «Доктора заключенный» был написан писательницей Пак Ке Ок, а режиссером стал Хван Ин Хёк. Сериал обещает стать одним из самых успешных в первой половине 2019 года. Трансляция первой серии состоится 20 марта 2019 года.