Первый концерт BLACKPINK в Маниле

Женская группаBLACKPINK провела сольный концерт в Маниле. Манила стала четвертым городом, куда прибыли известные артисткив рамках своего мирового тура. 2 февраля девушки открыли свой первый сольный концерт на арене Mall of Asia Arena под длинным названием BLACKPINK 2019 WORLD TOUR with KIA [IN YOUR AREA] IN MANILA. На сцене певицы исполнили свои хиты DDU-DU DDU-DU (뚜두뚜두), «Вечно молодые» (Forever Young), «Останься» (Stay), «Свист» (휘파람) и многие другие. Поделившись впечатлениями от концерта, солистки выразили обеспокоенность относительно безопасности. «Так как это наш первый концерт в Маниле, мы очень довольны, но не стоит забывать о безопасности. Очень надеемся, что вы не будете друг друга толкать, и сегодня все пройдет без происшествий», - сказала Розэ. Стоит отметить, как только солистки приземлились в международный аэропорт, автомобильное движение вокруг было полностью парализовано из-за тысяч поклонников, прибывших поприветствовать своих кумиров. В итоге артисткам пришлось покинуть здание аэропорта через служебный выход. Отыграв в Маниле, 15 февраля группа BLACKPINK прибудет с концертом в Сингапур.