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Япония стремится к нормализации отношений с КНДР

#Последние события на Корейском полуострове l 2019-01-31

На пути к воссоединению

ⓒ YONHAP News

28 января в послании к парламенту премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о стремлении Токио нормализовать отношения с Пхеньяном. В связи с этим эксперты задаются вопросом, почему глава японского кабинета выразил готовность к улучшению отношений с Северной Кореей в период возросшей напряжённости отношений между Сеулом и Токио. Ситуацию комментирует господин Син Бом Чхоль, директор Центра проблем безопасности и воссоединения Института политических исследований памяти Чон Чжу Ёна.

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