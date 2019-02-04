Сближаясь с Севером: Мобильная связь в КНДР

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Сегодня в видеорепортажах из Пхеньяна всё чаще можно увидеть жителей города с мобильными телефонами. Приходится удивляться тому, какими темпами сегодня растёт число пользователей, учитывая, что впервые мобильная связь пришла в КНДР в 2008 году с началом работы оператора связи «Корёлинк». Согласно данным Международного союза электросвязи, в 2014 году в КНДР было зарегистрировано около 2 млн 800 тыс. подписчиков мобильной связи, а в 2018 году их число удвоилось, составив 5 млн 800 тыс. человек. На северокорейском рынке продаётся порядка 20 моделей мобильных телефонов северокорейских брендов «Рёсон», «Пхеньян» и «Ариран». Большинство комплектующих для них поступает из Китая, а сборка ведётся в самой Северной Корее. С подробностями - профессор Чха Мун Сок из Института образования в сфере воссоединения.