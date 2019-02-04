Второй саммит США-КНДР состоится 27-28 февраля во Вьетнаме

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Вторая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чон Ына состоится 27-28 февраля во Вьетнаме. Об этом глава Белого дома сообщил 5 февраля, выступая в Конгрессе с ежегодным посланием «О положении в стране». Вторая встреча в верхах между США и КНДР состоится спустя восемь месяцев после первого саммита. Вьетнам поддерживает дружественные отношения и с Пхеньяном, и с Вашингтоном, что, видимо, и стало определяющим при выборе этой страны в качестве хозяйки саммита. Своим мнением о том, чего можно ожидать от предстоящей встречи на высшем уровне между Пхеньяном и Вашингтоном, делится профессор Ким Хён Ук из Национальной дипломатической академии.