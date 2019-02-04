Южнокорейские бизнесмены надеются на возобновление работы Кэсонского комплекса 

В последнее время в межкорейских отношениях наблюдаются положительные тенденции. Однако в условиях действия международных санкций возобновление работы Кэсонского индустриального комплекса пока даже не обсуждалось. Договорённость о его создании была достигнута между северокорейским правительством и южнокорейской группой Hyundai в 2000 году, сразу после первого межкорейского саммита. Сотрудничество было основано на принципах взаимности: Север предоставил рабочую силу и территорию, а Юг - капитал и технологии. Комплекс начал работать в декабре 2004 года, а сам проект стали называть символом экономического сотрудничества двух Корей. 10 февраля 2016 года южнокорейская сторона приостановила работу комплекса в ответ на проведение Севером четвёртых по счету испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. В свою очередь, Пхеньян объявил об окончательном закрытии комплекса и выслал оттуда южнокорейский персонал.

По состоянию на 2015 год производственные мощности комплекса оценивались в 500 млн долларов. Общая сумма капитала, вложенного в него южнокорейскими бизнесменами и правительством РК, составляла примерно 900 млн долларов. Потому остановка работы оказала серьёзное влияние на 124 компании, принявшие участие в проекте. В сложившейся ситуации их представители создали специальный комитет по вопросам возобновления работы комплекса. Они надеются на “первоочередное и всеобъемлющее” снятие санкций с трёх проектов: Кэсонского индустриального комплекса, туристического комплекса в горах Кымгансан и проекта соединения автомобильных и железных дорог Юга и Севера. Представители комитета на протяжении трёх лет ожидают разрешения на посещение КНДР с целью проверки состояния оборудования на территории Кэсонского комплекса. Однако правительство пока его не даёт.