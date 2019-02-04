Жилищный вопрос в КНДР

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В социалистической Северной Корее нет понятия «частная собственность». Там существует система распределения жилья, которое остаётся в собственности государства. Граждане лишь пользуются правом проживать на предоставляемой им бесплатно жилплощади, оплачивая её аренду. Однако в последние годы система распределения жилья претерпела изменения. Из-за экономических трудностей в последнее десятилетие государство значительно сократило ввод в строй нового жилья, и на этом рынке образовался острый дефицит. В результате люди стали самостоятельно решать проблему крыши над головой, сформировался стихийный рынок жилья. Как же решается жилищная проблема в Северной Корее? На этот вопрос отвечает профессор Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.