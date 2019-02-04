Майкл Помпео: США надеются, что КНДР выполнит обещания

США очень надеются на то, что лидер КНДР Ким Чон Ын выполнит своё обещание о денуклеаризации, данное в июне прошлого года на саммите в Сингапуре. Об этом заявил в среду в интервью Fox Business госсекретарь США Майкл Помпео. По его словам, предстоящий американо-северокорейский саммит является “реальной возможностью для мира”, который принесёт пользу гражданам обеих стран. Политологи рассматривают заявление Майкла Помпео в качестве послания северокорейскому лидеру. В своём интервью он упомянул слова Ким Чон Ына о необходимости смены политического курса, а также улучшения экономического положения страны. В том случае, если Пхеньян сдержит данное обещание, Вашингтон не останется в долгу: США приложат все усилия для создания светлого будущего для северокорейского народа.

Интервью Майкла Помпео несёт в себе положительное намерение. Однако в целом позиция Вашингтона не претерпела серьёзных изменений. Говоря о своём желании договориться с Севером, американская сторона продолжает настаивать на денуклеаризации как на предварительном условии. В этой связи необходимо помнить, что США и КНДР 70 лет находились в состоянии непримиримой вражды, поэтому они по-прежнему не доверяют друг другу и стараются не предпринимать серьёзных шагов. В этом аспекте истинный смысл заявлений Майкла Помпео нужно рассматривать лишь по результатам предстоящего американо-северокорейского саммита.