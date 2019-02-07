



Дата рождения: 23 октября 1984 г.

Место рождения: Республика Корея, провинция Кёнсанбук, г. Куми

Дебют: телесериал [Я люблю тебя, мой враг], 2005 г.





Корейская актриса и модель. Наиболее известна своими ролями в сериале «Золотая невеста» (황금신부) и «Ким Тхак Ку – король булочек» (제빵왕 김탁구). За роль в сериале «Король выпечки Ким Так Ку» от телесериала KBS в 2010 году вместе с актером Юн Си Юном она получила награду «Лучшая экранная пара» на ежегодной церемонии награждения KBS Drama Awards.





Ли Ён А начала актерскую карьере в возрасте 19 лет. Впервые она появилась в сериале «Я люблю тебя, мой враг» (사랑한다 웬수야) и сериале «Золотое яблоко» (황금사과). На 42-ой церемонии награждения "Бэксан" Ли Ён А выиграла приз в номинации «Лучшая новая актриса» за роль юной Кён Сук в сериале «Золотое яблоко». Она также исполнила небольшие, но яркие роли в комедийном фильме ужасов «История призраков» (귀신 이야기), мелодраме «Карамель» (캬라멜) и комедии «У моей девушки два лица» (두 얼굴의 여친). В 2006 году актриса получила свою первую главную роль в сериале«Никто не остановит любовь» (사랑은 아무도 못말려), где она воплотила на экране 18-ти летнюю школьницу, влюбившуюся в бедного студента юридического факультета.

В 2007 году Ли Ён А сыграла главную роль в сериале «Золотая невеста», где ее героиней стала молодая девушка из Вьетнама, вышедшая замуж за корейца. Героине приходится пойти на такой шаг, чтобы вылечить слепую мать и отыскать отца в Корее. Телесериал получил шквал положительных отзывов и был продлен на 14 серий. В 2008 году Ли Ён А сыграла женскую роль второго плана в успешном серале "Иль Чи Мэ" (일지매), где ее коллегами по съемочной площадке стала актриса Хан Хё Чжу и не менее популярные актеры Ли Чжун Ги и Пак Си Ху.

В 2010 году актриса «выстрелила» в сериале«Король выпечки Ким Так Ку», который трансилровался во многих других азиатских странах. В 2011 году актриса сыграла главную женскую роль в сериале «Вампир - прокурор 1» (뱀파이어 검사 시즌1), а год позже в«Вампир - рокурор 2» (뱀파이어 검사 시즌2).



В 2017 году Ли Ён А сыграла в малобюджетной драме «Ангел - это вирус» (천사는 바이러스), а в 2018 году сыграла в успешной семейной драме «Мамина тетрадь» (엄마의 공책) и сериале телеканала KBS 2 «Любовь до конца» (끝까지 사랑).



