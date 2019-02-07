РК принимает участие в создании консорциума MCP 

Программа e-Navigation представляет собой систему сбора, интеграции, обмена и анализа морской информации на борту судна и в береговых системах в режиме реального времени. Весь процесс осуществляется посредством электронных средств в целях контроля безопасности морской навигации и защиты окружающей среды. e-Navigation состоит из двух основных компонентов: оцифровки морской информации и использования электронных средств обмена информацией. Для работы e-Navigation судно должно быть оснащено цифровой навигационной картой, а также системами универсального определения местоположения и автоматического контроля за ситуацией на судне. В свою очередь, береговые системы должны проводить сбор и обмен морской информацией, обеспечивать работу облачного сервиса и предоставлять логистическую информацию. В зависимости от расстояния между кораблём и берегом будут использоваться различные технологии связи, включая LTE и спутниковую связь.





Основная проблема в реализации данного проекта заключается в стандартизации информации и средств связи. Поэтому РК, Швеция, Германия, Англия и Дания приняли решение о создании консорциума, нацеленного на международную стандартизацию платформы морской связи, необходимой для работы программы e-Navigation. Министерство морского и рыбного хозяйства РК совместно с Корейским институтом судостроения примут участие в консорциуме. Стоит добавить, что РК с 2016 года реализует проект создания программы e-Navigation. В период с 2016 по 2018 годы совместно со Швецией и Данией была разработана платформа морской связи. Новая технология учла особенности морской навигации в РК, а именно большое количество рыбацких и мелких судов. Внедрение новой платформы планируется начать уже в 2021 году.



