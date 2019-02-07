В Токио и Сеуле отмечают 100-летие Декларации независимости от Японии от 8 февраля 

В этом году отмечается 100-летие Декларации независимости от Японии от 8 февраля, которая сыграла важную роль в корейской истории. Принятие декларации произошло сразу после окончания Первой мировой войны, после принятия четырнадцати пунктов президента США Вудро Вильсона и заключения Компьенского перемирия. 6 января 1919 года воодушевлённые происходящими событиями корейские студенты провели в Японии конкурс ораторского искусства, на котором приняли решение о начале освободительного движения. Так, был создан исполнительный комитет, который впоследствии принял Декларацию независимости. Утром 8 февраля 1919 года корейские студенты разослали петиции и текст декларации в посольства иностранных государств на территории Токио, газетные издания и правительственные органы Японии. В этот же день декларация была оглашена в здании Корейской юношеской христианской ассоциации в Японии.





Большой вклад в составление декларации внёс один из студентов по имени Ли Гван Су. Авторы декларации писали о необходимости обретения независимости. В документе подвергались критике нарушение свобод человека, расовая дискриминация, а японский колониальный режим сравнивался с древней рабовладельческой политикой. Авторы декларации писали, что борьба с японским колонизатором будет идти до победного конца, и после обретения независимости управление в Корее будет основано на принципах демократии. 8 февраля 1919 года около шестисот корейских студентов собирались принять участие в оглашении декларации, однако местная полиция помешала этому. В результате 13 членов исполнительного комитета были арестованы. Несмотря на это, текст декларации дошёл до берегов Корейского полуострова и послужил поводом к началу Первомартовского движения.