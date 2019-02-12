Иностранные инвесторы восстанавливают присутствие на фондовом рынке РК

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В январе на южнокорейской бирже впервые за 3 года и 9 месяцев зафиксирован рекордный объем чистых покупок иностранными инвесторами, повлёкший за собой рост индекса KOSPI на 8,03%. В прошлом году иностранцы продали на рынке ценных бумаг акции стоимостью почти 6 млрд долларов. Чистые продажи за октябрь превысили 4 млрд долларов. В результате индекс KOSPI упал более чем на 17%. Однако уже в январе этого года иностранцы скупили на южнокорейской бирже акции на 7 млрд 700 млн долларов, практически восстановив прошлогоднее присутствие на южнокорейском фондовом рынке.

Основные сделки были направлены на покупку акций производителей полупроводников. Так, акции компании Samsung Electronics были проданы более чем на 2 млрд долларов, а SK Hynix - на 735 млн долларов. Другими словами, 78% покупок, совершенных иностранцами в январе, коснулись этих двух предприятий. Остальные сделки пришлись на такие компании, как Korea Electric Power Corporation, Samsung SDI, LG Chem, SK и другие.

Причиной такого поворота событий послужили несколько факторов - тенденция передвижения финансовых средств, привлекательность недооценённого рынка как следствие прошлогоднего падения акций, положительные прогнозы для рынка полупроводников во втором полугодии.

Под передвижением финансовых средств подразумевается приток капитала в развивающие страны благодаря смягчению напряжённости вокруг возможности повышения процентной ставки ФРС США, введению мер по стимулированию экономики Китая. Сказалось также и значительное падение акций в прошлом году, из-за чего цены на акции существенно снизились.

Тем не менее, эксперты говорят о том, что подобное явление на бирже не будет длиться вечно. Вполне возможно, что скоро иностранные инвесторы перестанут скупать южнокорейские акции, так как привлекательность рынка постепенно падает, а экономика замедляет свой рост.