Сокращение южнокорейского экспорта

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В январе этого года сумма южнокорейского экспорта составила 41 млн. 421 тыс. долларов, что на 5,8% ниже по сравнению с январём прошлого года. В декабре прошлого года экспорт также понизился на 1,2% по сравнению с предыдущим годом. Эксперты считают главной причиной данного явления сокращение поставок за рубеж основных экспортных товаров - полупроводников, нефтехимических продуктов, дисплеев.

В целом в январе сократились продажи девяти из тринадцати основных экспортных продуктов. Так, снижение экспорта полупроводников началось ещё в декабре прошлого года. Сначала экспорт уменьшился на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и впервые за 27 месяцев зафиксирован отрицательный рост. В январе этого года объем экспорта полупроводников сократился на 23,3%. С такими показателями сокращение всего южнокорейского экспорта было неизбежно, так как в прошлом году на полупроводники приходится 21% всего экспорта страны. Нефтехимические продукты, третья по численности экспортная продукция, также фиксируют падение уже второй месяц подряд. Экспорт дисплеев и мобильных телефонов продолжает сокращаться на протяжении нескольких месяцев.

Сокращение экспорта стало следствием сразу ряда причин: падение цен на полупроводники, снижение спроса на них, падение цен на нефть, ухудшение экономической ситуации в развитых странах, замедление экономического роста Китая. В связи с этим эксперты прогнозируют, что в нынешнем году рост южнокорейского экспорта вряд ли превысит половину прошлогоднего. Не исключён также и отрицательный показатель. Банк Кореи уже озвучил свои прогнозы номинального уровня роста экспорта -1,4%. Другие эксперты и правительство смотрят в будущее оптимистичнее, считая отрицательный рост экспорта лишь временным явлением. Тем не менее, ситуация требует скорейшего принятия мер со стороны правительства.

По этому поводу в правительстве уже проходила встреча с участием соответствующих ведомств, на которой было решено расширить финансовую поддержку экспортных предприятий, а именно увеличить масштабы кредитования под залог дебиторской задолженности.