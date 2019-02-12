Прекрасный разум (8) 당연하죠

Фраза недели

당연하죠.

[Танён-ха-чжё]

Конечно.





Грамматика

Прилагательное 당연하다, который переводится как «естественный, безусловный». Сюда добавляются два окончания: окончание глагола –지, которое употребляется, когда говорящий положительно описывается о чем-либо, приказывает или предлагает что-либо. И окончание неофициально-вежливой стили речи –요. Окончание –지, сочетаясь с окончанием –요, сокращается и получается как –죠. Все вместе – 당연하죠. Переводится как «естественно», «безусловно» или как в нашем диалоге «конечно».





- 제가 노래를 잘 하냐고요? 당연하죠!

- Спрашиваете, хорошо ли я пою? Конечно!





- 수프가 맛있다고요? 당연하죠, 저만의 비법을 사용했으니까요.

- Суп вкусный, говорите? Конечно, я же использовал свой рецепт.





Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.





두말하면 잔소리 – «это неоспоримый факт»

그렇고 말고 – «несомненно»



