Прекрасный разум (8) 당연하죠

В РК опубликовали официальную оценку стоимости земли
2019-02-12 15:33:16
#Говорим как герои сериалов l 2019-02-11
Фраза недели
당연하죠.
[Танён-ха-чжё]
Конечно.
Грамматика
Прилагательное 당연하다, который переводится как «естественный, безусловный». Сюда добавляются два окончания: окончание глагола –지, которое употребляется, когда говорящий положительно описывается о чем-либо, приказывает или предлагает что-либо. И окончание неофициально-вежливой стили речи –요. Окончание –지, сочетаясь с окончанием –요, сокращается и получается как –죠. Все вместе – 당연하죠. Переводится как «естественно», «безусловно» или как в нашем диалоге «конечно».
- 제가 노래를 잘 하냐고요? 당연하죠!
- Спрашиваете, хорошо ли я пою? Конечно!
- 수프가 맛있다고요? 당연하죠, 저만의 비법을 사용했으니까요.
- Суп вкусный, говорите? Конечно, я же использовал свой рецепт.
Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.
두말하면 잔소리 – «это неоспоримый факт»
그렇고 말고 – «несомненно»
2019-02-12 15:33:16
2019-02-12 15:35:41
2019-02-12 15:54:32