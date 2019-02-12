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Прекрасный разум (8) 당연하죠

#Говорим как герои сериалов l 2019-02-11

Говорим как герои сериалов

Фраза недели 

당연하죠.

[Танён-ха-чжё] 

Конечно.


Грамматика 

Прилагательное 당연하다, который переводится как «естественный, безусловный». Сюда добавляются два окончания: окончание глагола –지, которое употребляется, когда говорящий положительно описывается о чем-либо, приказывает или предлагает что-либо. И окончание неофициально-вежливой стили речи –요. Окончание –지, сочетаясь с окончанием –요, сокращается и получается как –죠. Все вместе – 당연하죠. Переводится как «естественно», «безусловно» или как в нашем диалоге «конечно». 


- 제가 노래를 잘 하냐고요? 당연하죠! 

- Спрашиваете, хорошо ли я пою? Конечно! 


- 수프가 맛있다고요? 당연하죠, 저만의 비법을 사용했으니까요.

- Суп вкусный, говорите? Конечно, я же использовал свой рецепт.


Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения. 


두말하면 잔소리 – «это неоспоримый факт»

그렇고 말고 – «несомненно»


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