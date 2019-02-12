РК и США согласовали расходы на содержание американских войск 

В результате продолжительных переговоров РК и США согласовали расходы Сеула на содержание американских войск, дислоцированных на юге Корейского полуострова. Расходы включают заработную плату южнокорейского персонала американских баз и материально-техническое обеспечение военных объектов, принадлежащих США. Стороны приступили к обсуждению условий нового соглашения на встрече в Гонолулу 7 марта. С самого начала было ясно, что переговоры будут сложными в связи с предвыборными заявлениями Трампа о повышении доли союзников в расходах на собственную безопасность. Изначально США запросили в общей сложности порядка 1 млрд 250 млн долларов в год. Это почти в полтора раза выше предыдущей суммы в 860 млн долларов. Кроме того, они потребовали от Сеула покрытия расходов по развёртыванию на Корейском полуострове в случае необходимости стратегических вооружений. Ранее ежегодный рост расходов соответствовал росту инфляции за предыдущий год.





Несмотря на значительные расхождения во взглядах, стороны постепенно шли к компромиссу, однако с конца прошлого года в связи с резким изменением позиции США переговоры зашли в тупик. Но в преддверии второго американо-северокорейского саммита они поспешили завершить переговоры. В результате сумма расходов хотя и превысила психологический порог в 1 трлн вон, но тем не менее осталась ниже 1 млрд долларов. США отозвали своё требование в отношении расходов на развёртывание стратегических вооружений, а РК согласилась на сокращение срока действия соглашения до одного года.



