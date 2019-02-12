Второй саммит США-КНДР состоится в Ханое

Выбор Ханоя в качестве места проведения второго американо-северокорейского саммита называют «небольшой уступкой» со стороны США. Для Ким Чон Ына это выгодная возможность совместить саммит с государственным визитом во Вьетнам, который традиционно является дружественным государством для КНДР, а также одним из ориентиров в проведении реформ и расширении внешних связей. Американская сторона предлагала провести мероприятие в Дананге, знаменитом курортном городе с хорошей инфраструктурой, удобной для организации сопровождения и охраны, но КНДР настаивала на Ханое, так как там находится северокорейское посольство.





Зарубежные визиты с целью укрепления дипломатических связей являются обычной практикой для лидеров современных государств. Однако в случае Северной Кореи география дипломатии на высшем уровне ограничена узким кругом наиболее дружественных государств, таких как Россия или КНР. Это связано не только с изоляцией страны от мирового сообщества, но и с тем, что зарубежные визиты высших руководителей КНДР традиционно проходят в строгом секрете. В этом отношении визит Ким Чон Ына в Сингапур был необычным. При проведении встреч на высшем уровне место проведения играет важную роль и порой может повлиять на успех переговоров. Однако в случае предстоящего саммита для США выбор между Ханоем и Данангом не принципиален, в то время как для КНДР вопрос о месте настолько важен, что может повлиять на решение о проведении саммита. В связи с этим в решении американской стороны пойти на уступку в выборе места усматривают стратегический расчёт. Уступив в вопросе, который не представляет для США большой важности, но является критичным для КНДР, Вашингтон в дальнейшем сможет претендовать на решение в свою пользу более важных вопросов, таких как повестка встречи.