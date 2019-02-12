Неопределённость в торговом противостоянии США и Китая

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США и Китай ведут переговоры о разрешении торговых споров, срок которых был определён в пределах 90 дней. Но, судя по последним событиям, в этом процессе пока нет признаков улучшения. Предполагалось, что в феврале Дональд Трамп встретится не только с северокорейским лидером Ким Чон Ыном, но и с председателем КНР Си Цзиньпином. Это было бы хорошим знаком. Но американский президент недавно заявил, что он не намерен встречаться со своим китайским коллегой до первого марта, когда истекает срок переговоров двух стран по урегулированию торговых споров. О том, на что это может указывать, и чего можно ожидать в ближайшем будущем, мы поговорим с директором Института экономических исследований Чхамчоын г-ном Ли Ин Чхолем.





31 января завершились двухдневные рабочие переговоры США и Китая на высоком уровне. Результаты в Белом доме оценивают положительно, хотя их содержание не раскрывается. Однако Дональд Трамп говорил, что по итогам переговоров удалось достичь большого прогресса. Вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ, возглавлявший переговорную делегацию, передал Дональду Трампу письмо от Си Цзиньпина. В нём говорится, что отношения двух стран находятся на очень важном этапе. Глава Китая также указал, что ожидает заключения соглашения по двустороннему торговому спору. Однако представители США указывают, что до сих пор между сторонами сохраняются разногласия относительно структуры промышленной политики Пекина.





В конце января стороны провели уже вторые рабочие переговоры с момента объявления 90-дневного перемирия в торговой войне. С 7 по 10 января в Пекине состоялась встреча на уровне заместителей министров. Тогда они нашли точки соприкосновения по ряду вопросов. О подвижках говорилось и после второй встречи в США. Но разница в позициях сторон всё ещё сохраняется.





Американский представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что стороны достигли значительных подвижек, а фокус обсуждения был на структурных проблемах. Однако, по его словам, итоговая договорённость пока не достигнута. США требуют от Китая реформирования промышленной политики, в том числе масштабный план «Сделано в Китае-2025», нацеленный на подъём различных видов промышленности страны. Однако Пекин отказывается принимать такие жёсткие требования.





В ходе переговоров в Вашингтоне стороны договорились увеличить поставки в Китай американской сельскохозяйственной, промышленной продукции и услуг в сфере энергетики. Это было сделано в целях достижения баланса в двусторонней торговле. Была достигнута договорённость об укреплении сотрудничества в вопросе защиты интеллектуальных прав и по проблеме принудительной передачи технологий. Однако по ключевым спорным вопросам стороны всё ещё демонстрируют большую разницу в позициях. Так, США требуют от Китая изменить программу «Сделано в Китае-2025», которая способствует развитию технологий. Но в Пекине не хотят идти уступки по промышленной политике. Для разрешения этих разногласий Китай предложил США провести в феврале саммит. Но его проведение вряд ли возможно.





Дональд Трамп в новогодней речи ясно обозначил свою позицию. Он заявил, что не обвиняет в проблемах Китай и уважает Си Цзиньпина, но необходимо прекратить грабительские действия КНР, которые стóят США рабочих мест и многих богатств. Он также подчёркивает прежнюю позицию о готовности повысить пошлины на китайские товары, если стороны не достигнут договорённостей к первому марта. В послании Си Цзиньпина, переданном Дональду Трампу вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, изложено предложение о проведении встречи после второго саммита КНДР и США в конце февраля. Пока решено продолжать рабочие переговоры. С этой целью в ближайшее время делегация США отправится в Китай. Если стороны не сумеют договориться по реформированию промышленной политики Китая, то встаёт вопрос о том, будут ли решены такие спорные моменты в ходе саммита.





Пока шансы на проведение саммита США и КНР в этом месяце снижаются. Это не повышает проблемы в процессе торговых переговоров сторон, но ситуация всё же остаётся довольно напряжённой.





Достижение договорённости между США и КНР зависит от Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Если торговая война завершится, то это положительно скажется не только на американской, но и на мировой экономике. Сейчас положение Трампа внутри страны неопределённое. Велика вероятность, что он хочет укрепить его за счёт решения проблем с КНДР и Китаем. Стороны могут заключить «большую сделку», но проблема в маловероятности того, что это позволит прекратить торговую войну, в основе которой борьба за технологическую гегемонию на мировом рынке. Сеул, готовясь к затягиванию торгового противостояния двух держав, должен снижать зависимость экономики от них, диверсифицируя экспортные рынки.





Торговая война США и КНР имеет большие шансы затянуться. Поскольку в данном вопросе замешаны стратегические интересы двух стран. Поэтому южнокорейской стороне следует расширять рынки сбыта своей экспортной продукции, прилагая разносторонние усилия и для того, чтобы изменить структуру экономики, сильно зависящую от внешних факторов.