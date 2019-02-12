Популярные песни бойз-группы 'Seventeen'





В рубрике «Звёзды K-POP» февраля прозвучали популярные работы бойз-группы 'Seventeen'. За пройденные годы музыкальной деятельности она сумела покорить сердца меломанов не только в нашей стране, но и за её пределами.

Дебютный мини-альбом бойз-коллектива 'Seventeen' появился в мае 2015 года. В нём выступают 13 участников. А особенность группы 'Seventeen' – это так называемая концепция «собственного производства». Речь идёт о том, что исполнители группы 'Seventeen' способны без посторонней помощи создавать песни, т.е. сочинять тексты и музыку песен, создавать хореографию, и проводить аранжировку песен. Именно для этого было выбрано 13 участников 'Seventeen'. Основной коллектив делится на три подгруппы - это «Хип-хоп подгруппа», сочиняющая тексты песен и исполняющая рэп-партии, «Перфоманс подгруппа», отвечающая за хореографию, а также «Вокальная подгруппа», отвечающая за вокальные партии, аранжировку и сочинение музыки.

Напомню, что в 2015 году группа 'Seventeen' вошла в список ежегодного рейтинга самых влиятельных поп-звезд моложе 21-го года американского журнала «Биллборд». В том году группа оказалась единственным представителем исполнителей из стран Азии в этом списке. Кроме того, их первый мини-альбом `17 CARAT` вошёл в список рейтинга «10 лучших K-POP альбомов 2015-го года» журнала «Биллборд». А американский телеканал 'Fuse TV' включил группу 'Seventeen' в список «лучших южнокорейских групп, дебютировавших в 2015-м году»! Можно сказать, что дебют группы был успешным. А нашу очередную рубрику открыл один из первых хитов группы 'Seventeen'. В эфире прозвучала песня под названием «Ура!». А далее мы предложили вниманию уважаемых радиослушателей песню «Красива» в исполнении группы 'Seventeen' из официального альбома 'LOVE&LETTER' 2016 года выпуска.

Как известно, в июне 2016 года коллектив представил переупакованную версию первого официального диска, в который вошли помимо старых треков ещё пять новых песен. В рамках программы мы предложили прослушать песню «Превосходно» из переупакованного первого альбома группы 'Seventeen'. Кроме того, наверно, наши постоянные радиослушатели хорошо помнят один из последних хитов 'Seventeen' - милую песню «Что мне делать?», украшавшую несколько недель подряд музыкальный чарт нашей телерадиовещательной компании в 2018 году. Она также украсила очередную нашу рубрику «Звёзды K-POP».

Итак, весной 2018 года группа официально дебютировала в мире поп-музыки Японии с выпуском специального альбома 'Director’s Cut'. В последнее время исполнители ведут музыкальную деятельность как в японской, так и на родной эстрадной сцене. А уже в январе текущего года группа 'Seventeen' порадовала своих поклонников новым шестым мини-альбомом, который оказался плодотворным и превзошёл ожидания многих слушателей. В свежий диск вошли шесть треков, все они успели побывали в известных музыкальных чартах Кореи, таких, как 'Melon' и 'Naver'. А главный трек альбома 'Home' бойз-группы 'Seventeen' полюбился многим меломанам также за пределами страны. Именно эта песня прозвучала в завершение нашей очередной рубрики.





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