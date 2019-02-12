В РК поддерживает инновации через систему sandbox

Система «песочницы» или sandbox представляет собой особый режим, предусматривающий временное снятие или отсрочку ограничительных норм действующего законодательства в отношении новых разработок и услуг. То есть, компании, словно дети в песочнице, получают свободу действий, чтобы проверить эффективность новых наработок. Впервые эта система была введена в Великобритании для поддержания развития финансовых технологий. В РК она была выбрана в качестве одного из средств реформирования структуры ограничительных мер. Данная система применяется в двух форматах. Первый подразумевает освобождение от ограничений в пределах какой-либо зоны на время проверки и испытаний новых услуг или продукции. Второе - это временное разрешение на выход новых разработок на рынок, несмотря на запрет, существующий согласно действующему законодательству. Конечно, это возможно только в случае отсутствия угрозы жизни и безопасности граждан.





Система sandbox позволяет проверять эффективность каких-либо новшеств без необходимости изменения законодательства. Она направлена на ускорение и упрощение процедуры разработки и появления на рынке новых контентов. Одной из особенностей четвёртой промышленной революции является слияние технологий. При объединении разных отраслей действующему законодательству сложнее осуществлять контроль за подобной деятельностью. Такая ситуация закрывает путь к реализации новых инновационных разработок и услуг. К примеру, установка заправочных станций для водородных автомобилей невозможна в центре города из-за действующих правил контроля плотности построек и разделения категорий городских районов. Эта проблема была решена через sandbox. В РК данная система начала действовать 17 января 2019 года, когда в силу вступили соответствующие законы. Частный бизнес возлагает на неё большие надежды. В первый день на рассмотрение комиссии поступили 19 запросов.



