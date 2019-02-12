Сеул примет участие в борьбе за право проведения летней Олимпиады 2032

Сеул получил возможность побороться за право проведения Олимпиады впервые за 44 года. Речь идёт о совместной заявке двух Корей на участие в конкурсе на выбор места проведения летней Олимпиады 2032 года. Решение направить в МОК совместную заявку на проведение Югом и Севером летней Олимпиады было предусмотрено Пхеньянской декларацией от 19 сентября прошлого года. До сих пор не было прецедентов, когда Олимпиаду проводили совместно два государства. Согласно Олимпийской хартии, Игры могут проводиться более чем в двух городах одной страны, а также более чем в двух странах. Однако понятие «совместного проведения» Олимпиады там не прописано, а что не запрещено, то разрешено. Таким образом, никаких проблем с совестным проведением быть не должно. В мэрии Сеула отметили, что МОК рассмотрит заявку Юга и Севера в положительном ключе.





Сеул имеет опыт успешного проведения Олимпиады, в городе есть вся необходимая для этого инфраструктура. Кроме того, он расположен недалеко от Пхеньяна, который также участвует в совместной межкорейской заявке. Если добавить идею о подготовке «Олимпиады Воссоединения», то вероятность получения права на проведение этого мероприятия повышается. Самым большим фактором риска, который может стать препятствием, является изменение общей ситуации вокруг Корейского полуострова. В настоящий момент тут преобладает настрой на диалог и мир. Но всё в одночасье может кардинально измениться. Кроме того, не все в РК согласны с идеей об Олимпиаде, и тем более о совместной. Наиболее спорной темой являются расходы. Только в Сеуле на проведение и закрытие Игр, на ремонт и обслуживание стадионов, а также на организацию соревнований уйдёт, по предварительным подсчётам, почти 3 млрд 600 млн долларов. С учётом других моментов сумма затрат может вырасти. Кроме того, скорее всего, именно РК возьмёт на себя расходы на улучшение инфраструктуры КНДР, что обернётся огромными бюджетными затратами.