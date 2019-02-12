К 2023 году в РК появится «всеобъемлющая» система соцобеспечения

До 2023 года правительство РК решило выделить 332 трлн вон или 295,5 млрд долларов на создание «всеобъемлющей» системы социального обеспечения в сфере трудоустройства, образования и здравоохранения. При выполнении этого плана к упомянутому году по индексу лучшей жизни РК займёт 20-е место среди стран-членов ОЭСР, а к 2040 году- 10-е место. 12 февраля министерство здравоохранения и социального обеспечения утвердило второй базовый план социального обеспечения на период с 2019 по 2023 год. В его основе создание общества всеобщего процветания. В течение пяти лет предполагается повысить эффективность системы соцобеспечения, создать региональные структуры общественного ухода с учётом местных особенностей, придав структуре соцобеспечения комплексный характер.





В рамках второго базового пятилетнего плана правительство страны поставило 4 приоритетные задачи. Первая – сокращение доли трудящихся с низкой заработной платой с 22,3% в 2017 году до 15% к 2040 году. Для этого правительство страны намерено усилить систему обеспечения занятости и систему непрерывного образования, одновременно повысив квалификацию людских ресурсов. Вторая задача – понижение уровня относительной бедности. По состоянию на 2017 год он составляет 17,4%, но может быть понижен до 11,3% за счёт государственного денежного пособия, обеспечения дохода трудящихся и укрепления пенсионной системы. Третья задача - повышение к 2040 году ожидаемой продолжительности здоровой жизни, которая в 2016 году составляла 73 года, до 78 лет. Для выполнения третьей задачи правительство установило цель по сокращению расходов граждан на получение медицинских услуг и повышение эффективности использования профильных сервисов. Четвёртая задача – расширить систему общественных услуг с упором на их конкретизацию в зависимости от возраста и социального статуса человека. В этой связи правительство намерено повысить долю капиталовложений в социальные услуги по отношению к ВВП с 5,7% в 2015 году до 10,7% к 2040 году.



