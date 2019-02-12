Инвестор из США Джим Роджерс посетит КНДР 

Известный американский инвестор Джим Роджерс посетит Пхеньян в марте. По данным источника, он получил приглашение от председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына и разрешение на визит от правительства США. Как считают эксперты, в преддверии второго американо-северокорейского саммита, который состоится 27-28 февраля, лидер КНДР продемонстрировал стремление к открытию экономики страны. Приглашение известного американского инвестора в КНДР воспринимается как косвенный призыв к смягчению санкций.





Джим Роджерс родился в 1942 году, в 60-х годах в Йельском университете изучал историю, а в Баллиол-колледже Оксфордского университета - философию, политику и экономику. В 1969 году совместно с Джорджем Соросом он основал хедж-фонд Quantum. Фонд известен легендарными инвестиционными успехами, в результате чего в течение 10 лет его доходность выросла на 4200%. Однако хедж-фонд Quantum подвергался критике мирового сообщества за то, что он вызвал валютный кризис в Азии путём массовых продаж тайского бата при игре на его понижение. Когда Джиму Роджерсу было 37 лет, он ушёл в отставку из фонда Quantum и до сих пор является владельцем компании Rogers Holdings. В последнее время он проявляет интерес к инвестициям в КНДР. В конце прошлого года Джим Роджерс назначен внешним директором южнокорейской компании по созданию курорта Ananti. Компания имеет свой курорт с полями для игры в гольф и горячими источниками в северокорейских горах Кымгансан. Правда, сейчас курорт не работает. Выступая 23 января в программе телерадиокомпании KBS, Джим Роджерс сказал, что в случае открытия Севера остальному миру и его воссоединения с Югом Корейский полуостров станет наиболее привлекательным регионом мира на дальнейшие 20 лет. По его мнению, в случае объединения капитала и технологий Юга с богатыми природными ресурсами и квалифицированными кадрами Севера в регионе произойдут колоссальные перемены.