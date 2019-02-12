Тыквенная каша хобакчук (호박죽)

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Хобакчук - это полезная традиционная каша из тыквы. Ее часто едят больные или старики, так как это богатый источник витаминов и минералов. Готовится корейская тыквенная каша очень просто, поэтому в прежние времена хозяйки всегда имели в запасе несколько старых тыкв. Подробнее об этом блюде вы узнаете в выпуске рубрики "Мир корейской кухни" от 12 февраля.