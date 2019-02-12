Тыквенная каша хобакчук (호박죽)

В РК опубликовали официальную оценку стоимости земли
2019-02-12 15:33:16
#Мир корейской кухни l 2019-02-12
Хобакчук - это полезная традиционная каша из тыквы. Ее часто едят больные или старики, так как это богатый источник витаминов и минералов. Готовится корейская тыквенная каша очень просто, поэтому в прежние времена хозяйки всегда имели в запасе несколько старых тыкв. Подробнее об этом блюде вы узнаете в выпуске рубрики "Мир корейской кухни" от 12 февраля.
2019-02-12 15:33:16
2019-02-12 15:35:41
2019-02-12 15:54:32