



Действие рассказа происходит в рыбацкой деревушке под названием Н на берегу Восточного моря. Главная героиня - 22-летняя девушка, молодая вдова по имени Хэ Сун. Однажды ночью в начале лета по всей деревне разнесся звонкий звук музыкального инструмента кквэнгари. Он доносился со стороны рыболовецких сетей для анчоусов. Это означало, что рыба собирается у прибрежных вод. Все жители деревни тут же засуетились.





Хэ Сун вместе с матерью Суги побежала по песчаному берегу к сетям.

- Тянем раз, тянем два! - приговаривали люди со всех сторон, все больше натягивая веревку и таща ее на себя.

Чем ближе становилась сеть, тем быстрее кричали люди под ускорявшийся ритм инструмента. В это время анчоусы уже начали выпрыгивать из воды на песок. И как раз в этот момент Хэ Сун ощущает сильную руку на своей руке. Эта рука крепко держит веревку, и своими силами девушка вырваться не может. Она оставила все как есть.

Анчоусы засверкали над песком своими белесыми телами. Женщины спешно стали собирать взмывавшую вверх рыбу. Ловля была окончена.





#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

В этой деревне очень необычное женское сообщество. Если бы дело было в деревне со строгими конфуцианскими традициями, то женщину, выходившую второй раз замуж, встретили бы порицанием. Но в этой деревне даже свекровь посоветовала Хэ Сун выйти еще раз замуж, а остальные женщины с грустью за нее радуются.









Писатель О Ён Су (1911-1979) родился в уезде Ульчжу провинции Кёнсан-Намдо. Рассказ "Рыбацкая деревня" был опубликован в 1953 году в 12-м выпуске журнала "Мунъе". В 1955 году О Ён Су стал лауреатом I премии Корейской ассоциации литераторов, в 1960 году - лауреатом премии "Свободная литература Азии".