



Чан Са Ик - известный корейский певец, который выпустил свой первый диск в возрасте 46 лет. Долгое время Чан Са Ик работал в разных местах, но никогда не ощущал счастья. Подробнее о тяжелой жизни певца и его творческом становлении вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 401. Певец Чан Са Ик

* Песня "Деревенский рынок" - Чан Са Ик (вокал)

* Песня "Самсиги" - Чан Са Ик (вокал)

* Песня "Хохопада" - Чан Са Ик (вокал)