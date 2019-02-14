Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Слушать

Певец Чан Са Ик

#Мелодии Кореи l 2019-02-13

Мелодии Кореи


Чан Са Ик - известный корейский певец, который выпустил свой первый диск в возрасте 46 лет. Долгое время Чан Са Ик работал в разных местах, но никогда не ощущал счастья. Подробнее о тяжелой жизни певца и его творческом становлении вы узнаете в нашем выпуске.        


Выпуск 401. Певец Чан Са Ик

* Песня "Деревенский рынок" - Чан Са Ик (вокал)

* Песня "Самсиги" - Чан Са Ик (вокал)

* Песня "Хохопада" - Чан Са Ик (вокал)

Список

Рекомендуем