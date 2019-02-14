Король велоспорта Ом Бок Тон (자전차왕 엄복동, 2019)
2019-02-14
#Мелодии Кореи l 2019-02-13
Чан Са Ик - известный корейский певец, который выпустил свой первый диск в возрасте 46 лет. Долгое время Чан Са Ик работал в разных местах, но никогда не ощущал счастья. Подробнее о тяжелой жизни певца и его творческом становлении вы узнаете в нашем выпуске.
Выпуск 401. Певец Чан Са Ик
* Песня "Деревенский рынок" - Чан Са Ик (вокал)
* Песня "Самсиги" - Чан Са Ик (вокал)
* Песня "Хохопада" - Чан Са Ик (вокал)
2019-02-14
2019-02-14 11:11:44
2019-02-14 15:57:35