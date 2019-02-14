«Повесть об ученом Хо» является одним из произведений, в котором Пак Чи Вон изложил свои мысли. Он создал умного героя Хо Сэн Вона, который похож на автора. Он акцентировал своё внимание на том, по какому пути должна идти его страна. Действительно, герой во многом напоминает самого автора: учёный Хо, точно так же как и писатель, не смог работать госслужащим, несмотря на способности. Написав книгу, Пак Чи Вон хотел просветить народ, что торговля играет важную роль в экономике. Такая идея уникальна, если учесть, что Чосон традиционно была сельскохозяйственной страной, в которой при жизни писателя происходили большие изменения.

Во второй половине эпохи Чосон, среди простых людей появились новые, состоятельные слои, которые заработали богатство посредством торговли и производства. К концу правления Чосон эти люди стали «янбанами», т.е. вошли в состав высокого слоя населения. Всё это стало возможно, так как государство продавало за деньги право стать дворянином, чтобы пополнить государственную казну, которая опустела из-за ряда войн с японцами и варварами. Об этом вы могли заметить, слушая эпизоды «Повести об учёном Хо».

На фоне нестабильной ситуации в стране, Пак Чи Вон призывал развивать экономическую структуру, одновременно подчёркивая необходимость принятия иностранной культуры. Всё это служило одной цели – укрепить государство. Подобная мысль хорошо выражена в конце романа, когда Хо Сэн Вон ведёт диалог с Ли Ваном. Интересно отметить, что Пак предупреждает об опасности злоупотребления стратегией так называемой «скупки и перепродажи товаров». В разговоре с торговцем главный герой поясняет, насколько опасен такой способ для государства в целом. Отсюда можно увидеть, что Пак Чи Вон не просто говорил о важности развитой экономической структуры, но и чётко понимал уязвимость существовавшей в Чосоне экономической системы. А момент, когда учёный Хо вместе с простыми людьми нашёл остров и создал там новую страну без короля, вызывает удивление. Как человек, живший в королевстве, смог придумать такое? Его идеи звучат очень современно, не так ли? Однако есть момент, который вызывает сожаление. Например, хотя сам автор настаивал на необходимости развивать торговлю и промышленность, но люди в новом государстве Хо Сэн Вона занимаются лишь сельским хозяйством. Помимо этого, в начале романа герой мечтал уехать за границу, но в конце концов решил жить простым человеком.

Реальное описание тогдашнего общества послужило главной причиной осуждения в том времени, однако сейчас благодаря этому данное произведение ценится больше всего.