Экономика Вьетнама как модель для КНДР

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27-28 февраля вьетнамская столица Ханой будет принимать второй северокорейско-американский саммит. Выбрав Вьетнам как место проведения саммита, Вашингтон, очевидно, хочет показать Пхеньяну, чего он может добиться, если полностью откажется от ядерных разработок и будет сотрудничать с Республикой Корея и США. Именно вьетнамская модель может подойти Северу, учитывая, что во Вьетнаме и КНДР сохраняется политическая система, социалистическая по характеру. Важно и то, что реформы во Вьетнаме заработали только тогда, как он нормализовал отношения с США. Ситуацию комментирует профессор Им Ыль Чхуль из Института проблем Дальнего Востока Университета Кённам.