Свобода совести в КНДР

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На первый взгляд, на Севере Корейского полуострова существует свобода совести. Статья, гарантирующая её, содержится в Конституции КНДР. В стране есть церкви, хотя они и не бросаются в глаза. Согласно докладу, представленному правительством КНДР в Комиссию ООН по правам человека в 2002 году, в стране насчитывалось 15 тысяч последователей Чхондогё, 12 тысяч христиан, 10 тысяч буддистов и 800 католиков. На самом же деле религиозные группы строго контролируются властями. Их роль сводится лишь к тому, чтобы принимать помощь со стороны мирового сообщества и осуществлять сотрудничество с религиозными и гражданскими организациями других стран. Теоретически любой северокореец может пойти в церковь, однако мало кто решается это делать из-за опасений оказаться объектом критики. Да и точных данных о ситуации в религиозной сфере на Севере нет. Ответ на вопрос о том, как обстоят дела в КНДР в религиозной сфере, даёт профессор Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.