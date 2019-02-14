© Big Hit Entertainment

61-ая церемония "Грэмми" состоялась11 февраля (по корейскому времени) в американском штате Калифорния, городе Лос-Анджелесе. На церемонию номинирования и награждения прибыли самые известные исполнители со всего мира, включая самую популярную в мире группу - корейский бойз-бэнд BTS. В тот день главными звездами вечера безусловно стали они. Их третий студийный альбом "Люби себя: 轉слеза"(LOVE YOURSELF 轉 'Tear')попалв номинацию "Лучшая упаковка записи", а сами ребята получили официальное приглашение на одну из самых престижных в мире музыкальных событий. Стоит отметить, что до BTS никому из корейских либо азиатских исполнителей не удавалось стать номинантом "Грэмми". Несмотря на то, что статуэтка ушла к американской певице и гитаристке St.Vincent за ее альбомMasseduction, все внимание прибывших СМИ было приковано к группе BTS. В интервью для зарубежных журналистов артисты сказали: "Мы как будто во сне. Мы понимаем, что это огромная честь оказаться здесь, и поэтому наслаждаемся моментом. Как только представим, что пообщаемся здесь с разными артистами, то у нас от счастья ладошки потеют". Также ребята добавили, что сейчас записывают новый альбом, в котором будут как и фиты, так и сольные треки. "В этих песнях будет вложен посыл нашим слушателями. Надеемся, что им понравится", - добавили музыканты. Появятся ли BTS на ковровой дорожке 62-ой церемонии "Грэмми" в 2020 году будет зависеть от поддержки фанатов. Хотя она и так сейчас космическая.`