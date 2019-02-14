Кен из VIXX стал успешным актером театра и мюзикла

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Кен, участник мужской поп-группы VIXX, впервые появился на сцене мюзикла «Джек-потрошитель» (잭 더 리퍼) 6 февраля 2019 года и уже получил шквал одобрительных отзывов за блестящую игру. Премьера мюзикла состоялась 25 января 2019 года в Сеуле, а Кен исполняет роль хирурга Даниэля. В этом году мюзикл «Джек-потрошитель», основанный на реальных событиях, празднует свой 10-ти летний юбилей, в основе сюжета лежат переплетенные события прошлого и настоящего, расследований жутких серийных убийств и поиск маньяка. Кен дебютировал в мюзикле «Шахматы» (체스) в июне 2015 года, после сыграл в таких мюзиклах, как «Золушка» (신데렐라), «Мальчики краше цветочков. Мюзикл» (꽃보다 남자 The Musical), «Гамлет» (햄릿), «Человек в железной маске»(아이언 마스크) и многих других. Благодаря красивому и бархатистому тембру голоса, сильной актерской игре и умению одинаково блестяще выступать в различных жанрах Кен стал признанным актером театра и мюзикла. Мюзикла «Джек-потрошитель» можно будет посмотреть в расположенном в Олимпийском парке зале «Ури Кымюн арт холл» до 31 марта 2019 года.