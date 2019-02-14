Ким Бом и О Ён Со решили расстаться

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По информации News1 от 13 февраля, актер Ким Бом (30 лет) и актриса О Ён Со (32 года) еще в конце прошлого года решили разорвать романтические отношения и остаться коллегами. Познакомились известные актеры на одном мероприятии сразу после окончания съемок сериала «Хваюги» (화유기) телеканала tvN, где О Ён Со исполнила главную женскую роль. В марте прошлого года молодые люди официально стали парой, а месяц спустя Ким Бом получил приказ служить в качестве социального работника, так как служить в армии он не мог из-за редкого генетического заболевания. Несмотря на службу Ким Бома и плотный рабочий график О Ён Со молодые люди продолжали встречаться и стали одной из самых красивых пар в корейском шоу-бизнесе. К сожалению многих их поклонников 10 месяцев спустя они решили остаться хорошими знакомыми.