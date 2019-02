Сольный коцерт Ким Хён Чжуна в Сеуле

9 и 10 февраля в течение двух дней на сеульской сцене «Блюсквер» певец и актер Ким Хён Чжун провел свой сольный концерт под названием «Новый путь» (NEW WAY), что созвучно с названием его новой песни. Свой концерт Ким Хён Чжун открыл с этой композиции. Вслед за новинкой он исполнил «Почему» (WHY), заглавную песню предыдущего студийного альбома, а также «Возьми мою руку» (TAKE MY HAND), «Мгла» (HAZE) и др. Во время концерта Ким Хён Чжун много общался с поклонниками и много говорил о наболевшем. Свой концерт он завершил композицией «Подожди меня» (WAIT FOR ME), однако зрители попросили выступить на бис, на что он с удовольствием согласился. Прошедшие 9 и 10 февраля концерты были проведены для слушателей и поклонников Ким Хён Чжуна, так долго ожидавших его появление на сцене, артист выложился на сто процентов и подарил слушателям замечательные эмоции. Следующий его концерт пройдет на сцене зала KBS в Пусане 23 февраля 2019 года.