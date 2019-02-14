Король велоспорта Ом Бок Тон (자전차왕 엄복동, 2019)





Жанр: драма

Режиссер: Ким Ю Сон

В ролях: Пи (Rain), Кан Со Ра, Ли Бом Су и др.

Премьера: 27 февраля 2019 года

Ограничение: старше 12-ти лет





Колониальное правление Японии на Корейском полуострове. Дабы показать свое превосходство над Кореей, японцы объявляют открытым Всекорейский велосипедный заезд. Однако вопреки всему корейский велогонщик по имени Ом Бок Тон одерживает уверенную победу над лучшими велогонщиками Японии, разрушив тем самым тщеславные планы японцев.





Ом Бок Тону нету равных, он побеждает на всех гонках и становится национальным героем, а его личность заставляет всю страну Чосон буквально кипеть.

Японские империалисты, почувствовав опасность, начинают подавлять деятельность патриотических организаций. И в конце концов открывают Финальный велосипедный заезд, на котором опробуют новые способы мошенничества.

Колониальное правление Японии на Корейском полуострове. Начинается самое жаркое противостояние между Кореей и Японией!