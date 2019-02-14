Юг и Север готовятся к совместному участию в Олимпиадах 

Спортивные круги Юга и Севера активизируют меры по формированию единых команд для участия в летних Олимпийских Играх 2020 года в Токио, а также по завоеванию права на совместное проведение летней Олимпиады 2032 года. 15 февраля министры спорта Юга и Севера То Чжон Хван и Ким Иль Гук встретятся в Лозанне с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Они передадут в МОК совместную заявку на проведение Игр. В Олимпийской хартии ничего не сказано о возможности проведения мероприятия двумя и более странами. То есть, по сути, это не запрещено, и юридических препятствий быть не должно. В МОК обещали рассмотреть заявку в положительном ключе. В настоящий момент на получение права проведения летней Олимпиады 2032 года претендуют Германия, Индия и Австралия.

Формирование единой олимпийской сборной Юга и Севера является первоочередной задачей. До открытия Игр в Токио осталось совсем мало времени: чуть больше года. В ходе рабочих переговоров по вопросам сотрудничества в области спорта, состоявшихся в декабре прошлого года, достигнута договорённость о создании единых команд по четырём-пяти видам спорта. Велика вероятность, что выбор падёт на баскетбол среди женщин, греблю на байдарках и каноэ, настольный теннис, тяжёлую атлетику и дзюдо. Ожидается, что единая сборная получит квоты на участие в Олимпиаде ещё на этапе квалификации. То есть, уже сейчас нужно начать переговоры с профильными международными организациями. При этом МОК будет играть роль посредника в процессе подготовки Юга и Севера к Играм.



