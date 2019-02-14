Еврокомиссия ужесточает борьбу с отмыванием денег 

Европейская комиссия обнародовала список из 23-х стран, в которых отмечаются существенные недостатки в борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма. В него входит, в частности, Северная Корея. Отмывание денег можно описать как процесс придания законного статуса средствам, полученным нелегально. Во всём мире отмываются деньги, выведенные из-под налогообложения. Они получены за счёт контрабанды, азартных игр, взяток, торговли наркотиками и оружием. Часто этот процесс связан с крупными преступлениями, а также с финансированием терроризма. Таким образом, борьба с отмыванием денег равносильна войне с коррупцией, терроризмом и организованной преступностью.





Евросоюз имеет слабую систему защиты своей банковской сферы от всевозможных махинаций, что привлекает туда преступников и террористические организации для отмывания средств. Крупнейшие банки Европы находятся под контролем Европейского центрального банка. Однако политика борьбы с отмыванием денег такому централизованному контролю не подвергалась. Ответственность за проверку личности клиента и его соответствие законодательству лежала на местных профильных ведомствах стран-членов ЕС. Эта слабость в полной мере проявилась в недавних скандалах вокруг отмывания денег в банках Дании и Нидерландов. В этой связи ЕС принял новую Пятую Директиву по борьбе с отмыванием денег. Она нацелена на ограничение доступа к финансовой системе для лиц, замешанных в правонарушениях. Обнародование списка из 23-х стран также связано с новой директивой. Включение той или иной страны в список не предусматривает никаких санкций и не вводит запрет на проведение с ней финансовых операций. Странам-членам ЕС лишь рекомендуют тщательно проверять все транзакции и экономические обмены.