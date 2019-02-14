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Настоящее имя: Мун Чжун Вон (문준원)

Дата рождения: 30 сентября 1987 г.

Место рождения: Республика Корея, г. Сеул, округ Ёнсан

Дебют в музыке: первый альбом группы Frees [Скажи мне свою мечту], 2006 г.

Дебют в кино: телесериал [Король выпечки Ким Тхак Ку], 2010 г.





Чу Вон – корейский актер театра и кино, музыкант, бывший солист группы Frees. Чу Вон дебютировал в качестве музыканта в группе Frees в 2006 году. Позже он покинул группу и начал участвовать во многих театральных постановках в качестве актера. В 2010 году он исполнил одну из главных ролей в телесериале «Ким Тхак Ку - Король булочек» (제빵왕 김탁구) телеканала KBS 2, что стало его дебютной ролью на малом экране. Сериал получил небывалую популярность, а сам Чу Вон стал подающим надежды актером. За роль в телесериале «Братья Очжаккё» (오작교 형제들) в 2011 году он получил награду «Лучший новый актер» на церемонии награждения Baeksang Arts Awards, за роль в историческим сериале телеканала KBS2 «Маска невесты» (각시탈) на следующий год он удостоился награды «Лучшая роль» на престижной церемонии KBS Drama Awards, в 2013 году Чу Вон удостоился награды «Самая лучшая роль» от KBS за роль в сериале «Хороший доктор» (굿 닥터), а в 2015 году Чу Вон получил приз от SBS Drama Awards за роль в сериале «Ноль-восемь-два» (용팔이). Среди его последних работ является главная роль в триллере «Фатальная интуиция» (그놈이다), главная роль в корейско-китайском мелодраматическом фильме «Сладкие шестнадцать» (하유교목 아망천당/Sweet Sixteen), а также главная роль в телесериале «Дрянная девчонка» (엽기적인 그녀), где Чу Вон гармонично сыграл пару с актрисой О Ён Со.