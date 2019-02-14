Кореянки выступают против закона, запрещающего аборты 

Корейский институт здравоохранения и социальных проблем провёл исследование общественного мнения по поводу абортов. Всего было опрошено 10 тыс. женщин в возрасте от 15 до 44 лет. Согласно результатам, в 2017 году было совершено около 50.000 абортов. Это в три раза меньше по сравнению с показателями 2011 года. Медики настаивают на том, что приведённая статистика далека от реальности. Согласно действующему законодательству, аборты без медицинских показаний в РК запрещены. Поэтому большинство респондентов могли сказать неправду. Ещё несколько лет назад Корейская ассоциация гинекологов приводила статистику, согласно которой в стране ежедневно совершается около 3.000 абортов.





Нынешнее законодательство разрешает аборт в исключительных случаях. К ним относятся генетические и инфекционные заболевания, беременность в результате инцеста и изнасилования, а также в тех случаях, когда она угрожает здоровью и жизни женщины. В противном случае закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года или штраф в размере 1.800 долларов. Наказание получит и медицинское учреждение: врач может быть приговорён к тюремному заключению на срок до двух лет. Таким образом, представители общественных организаций отмечают необходимость внесения изменений в закон о наказании за аборт. К примеру, в европейских странах тоже предусмотрено наказание за аборт, однако рамки законодательства более соответствуют реальности, нежели в РК. Стоит добавить, что в скором времени Конституционный суд страны рассмотрит данный вопрос и примет соответствующее решение.



