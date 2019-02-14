Минторг США: Импорт автомобилей - угроза национальной безопасности

Министерство торговли США пришло к выводу, что импорт автомобилей угрожает национальной безопасности страны. Таким образом, в скором времени будет подготовлена правовая база для повышения таможенных пошлин на импортные автомобили и автозапчасти. Ожидается, что нововведения окажут большое влияние на автомобильный рынок ряда стран. Прежде всего, под ударом окажутся автомобильные предприятия из Евросоюза, Японии и Южной Кореи. Есть вероятность, что реформы не коснутся корейских автомобилей. Об этом сообщил 13 февраля на пресс-конференции начальник управления торговых соглашений министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ким Хён Чжон. 29 января он провёл рабочую встречу с представителями правительства США, обсудив вопросы повышения таможенных пошлин. По его словам, встреча закончилась на позитивной ноте.





Пока министерство торговли США не предоставило конкретных сведений о повышении таможенных пошлин. Таким образом, всё будет зависеть от решения Дональда Трампа, которое будет принято в соответствии с заключёнными торговыми соглашениями. Корейская ассоциация внешней торговли опубликовала доклад о возможных последствиях повышения пошлин на импорт иностранных автомобилей в США. В случае введения таможенных пошлин в размере 25%, экспорт южнокорейской автомобильной промышленности сократится на 23%. Для Японии данный показатель составит 22%, а для Китая и Германии - 21%. Стоит отметить, что в прошлом году в США было экспортировано порядка 720.000 единиц корейской автомобильной техники. Это порядка 24 млрд долларов или треть от общего экспорта в США.