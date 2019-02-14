Второй план улучшения социального обеспечения

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12 февраля министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея утвердило второй базовый план социального обеспечения на период с 2019 по 2023 год. В его основе создание общества всеобщего процветания. В течение пяти лет предполагается повысить эффективность системы социального обеспечения, создать региональные структуры общественного ухода с учётом местных особенностей, придав социальному обеспечению комплексный характер.

В рамках плана правительство страны поставило четыре приоритетные задачи. Первая – сокращение доли трудящихся с низкой заработной платой. Для этого правительство намерено усилить системы обеспечения занятости и непрерывного образования, одновременно повысив квалификацию людских ресурсов. Вторая задача – понижение уровня относительной бедности. Третья задача - повышение ожидаемой продолжительности здоровой жизни. Для её выполнения правительство планирует сокращение расходов граждан на получение медицинских услуг и повышение эффективности использования профильных сервисов. Четвёртая задача – разработка системы общественных услуг в соответствии с возрастом их получателей.

Будет усовершенствована система ухода за населением, откроются дополнительные социальные центры на государственном и региональном уровнях, ежегодно 130 тысяч семей смогут претендовать на государственное жильё.

В случае успешной реализации плана через пять лет Республика Корея займёт 20-е место среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития по индексу лучшей жизни. А в 2040 году она будет на десятом месте.